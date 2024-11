18 Jahre Haft für Mordversuch an Internet-Freundin

Es bleibt bei 18 Jahren Haft wegen versuchten Mordes für einen 27-Jährigen, der seine ehemalige Internet-Freundin im Oktober 2023 in Regau überfallen und mit dem Messer schwer verletzt hat. Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat am Montag in der Berufungsverhandlung das Urteil des Landesgerichts Wels bestätigt. Am Obersten Gerichtshof war der Mann bereits mit einer Nichtigkeitsbeschwerde abgeblitzt.