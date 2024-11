Motorradlenker (25) bei Crash mit Traktor getötet

Ein unglückliches Wendemanöver eines oberösterreichischen Landwirts dürfte am Montag in Frankenmarkt einem Motorradlenker das Leben gekostet haben. Sein Grader ragte in die Gegenfahrbahn, als dort der 25-Jährige kam. Der Biker konnte nicht mehr ausweichen, touchierte und erlitt tödliche Verletzungen.