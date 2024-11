Tausende Euro ergaunert: Dieser Mann wird gesucht!

Sommer, Sonne und mehr als 90.000 Euro Beute gönnte sich ein dreister Trickbetrüger von Juli bis September in Wien und Umgebung. Der aktuell noch unbekannte Täter – er besitzt auffällige Tätowierungen an beiden Armen – luchste seinen leichtgläubigen Opfern mit verschiedensten Kniffen die Bankomatkarten ab. Einerseits stahl er sie auf altmodische Art und Weise aus unbewachten Portemonnaies und andererseits gab er an, eine angebliche Gutschrift abheben zu wollen.