Florianis retten Katze aus verrauchtem Versteck

Feueralarm um 3.42 Uhr morgens in der Waldviertler Bezirkshauptstadt Gmünd. Eine Wohnung brannte. Die Bewohner des Mehrparteienhauses wurden in Sicherheit gebracht, nur eine Katze wurde vermisst. Der Atemschutztrupp fand den verängstigen Stubentiger in seinem Versteck und rettete ihn.