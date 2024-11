„Weißer Rauch“ am Dach des Bregenzer Landhauses

Parteigremien müssen Koalitionspakt absegnen

Deutlich härter, so war auf den Landhausfluren zu hören, sei über die Ressortaufteilung verhandelt worden. Am Montagvormittag wurden die letzten offenen Fragen geklärt, am frühen Nachmittag hieß es dann: Es gibt eine grundsätzliche Einigung! Eine offizielle Bestätigung gab es gestern allerdings weder von den Schwarzen noch von den Blauen. Das hatte vor allem formale Gründe: Beide Parteien haben erst am Montagabend das ausverhandelte Regierungsprogramm ihren Gremien zur Abstimmung vorgelegt – auch wenn es sich dabei nur um einen Formalakt handeln dürfte, wollte niemand dem Protokoll vorgreifen.