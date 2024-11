Frankreich: Attacke in Schnellbahn, Hand abgehackt

Die Polizei fahndet nach mehreren Tätern, Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Der Bahnbetreiber SNCF bestätigte auf X mit, dass es in einem Zug in Ozoir-la-Ferrière im Ballungsraum Paris einen Vorfall gegeben hatte und die Polizei und die Feuerwehr vor Ort seien. Details wurden nicht genannt. Einzelne Züge fielen allerdings aus. Am Montagvormittag konnte der normale Betrieb wieder aufgenommen werden.