Frau und Sohn (15) geschlagen: Polizeieinsatz!

„Der 47-Jährige steht im Verdacht, in der Zeit zwischen Mai und dem November, seine 43-jährige Frau und deren gemeinsamen 15-jährigen Sohn wiederholt durch Schläge am Körper verletzt, beziehungsweise misshandelt und zumindest einmal mit einer Faustfeuerwaffe bedroht zu haben“, gibt die Polizei am Montagmorgen bekannt.