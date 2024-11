Kühbauer: „Wurden durch harte Elfer bestraft!“

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): „Ein schwer erkämpfter Dreier in einem Derby ist immer schön. Wir hatten vor der Pause noch die Möglichkeit auf das 3:0, deshalb glaube ich, war unser Sieg verdient. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann leider den Faden verloren, hatten scheinbar Angst vor dem Gewinnen. Was wir vor der Pause gut machten, war dann eher schlecht. Aber was soll‘s: Im Endeffekt zählt das Ergebnis.“