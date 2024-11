Salzburg startet seine „Mission Impossible“

Piatkowski: „Ich bin immer bereit“

Will man den Funken Hoffnung auf ein Einziehen ins Play-off – dafür ist ein Platz in den Top 24 unter 36 Teilnehmern Voraussetzung – am Leben halten, ist am Mittwoch (21, auf Canal+) ein Sieg bei Feyenoord Rotterdam Pflicht. Während unter Experten und Fans wohl nur noch die kühnsten Optimisten ein Königsklassen-Wunder in Betracht ziehen, geben sich die Bullen selbst (zweck)optimistisch. „Ich bin bereit für Feyenoord. Ich bin immer bereit“, betonte Kamil Piatkowski, der den Blick nach vorne richten will.