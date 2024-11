Kostenlose Grippeimpfaktion in Wien startet wieder

Insgesamt gebe es ungefähr 250.000 Impfdosen, teilte die Stadt Wien am Sonntag in einer Aussendung mit. Angeboten werde die Influenza-Impfung in den drei städtischen Impfzentren, in den Gesundheitszentren der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), in Impfbussen und bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten.