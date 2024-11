Frau in Spanien lebend aus Auto geborgen

Viele andere Menschen gelten am Sonntag weiter als vermisst, vor allem in Tunneln und überfluteten Tiefgaragen oder Parkhäusern ist die Suche schwierig (siehe Video oben). Das Wasser sei dort unglaublich schnell gekommen, schrieb ein Nutzer auf X. Dazu teilte er ein Video, auf dem zu sehen ist, dass Wasser in eine Tiefgarage strömt und gegen die Scheiben prallt. Es sei „wirklich erschreckend“.



Hier sehen Sie das Video aus der Tiefgarage in Valencia.