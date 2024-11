Sánchez beruhigt: „Stehen das gemeinsam durch“

Zuvor hatte es Kritik an dem Warnsystem, an zu spät eingetroffener Hilfe in vielen Orten und gegenseitige Schuldzuweisungen gegeben. Nun rief Sánchez dazu auf, die Diskrepanzen beiseitezulassen. Um die Bergungs- und Aufräumarbeiten zu beschleunigen, hat er angekündigt, 5000 weitere Soldatinnen und Soldaten sowie Angehörige der Polizei in die Überschwemmungsgebiete zu schicken.