Sturm: „Bitterer Ausgang“ und offene Fleischwunde

„Wir haben nicht viele Torchancen zugelassen, hatten aber zu wenig Zugriff auf das Match und auch nicht die nötige Präsenz zum Beispiel nach Ballgewinnen“, analysiert Ilzer die Partie. Und das, obwohl sein Team lange in Überzahl agierte. Denn im Bundesliga-Topspiel sorgte Mamadou Sangare in Minute 39 für das negative Highlight. Mit gestrecktem Bein ging der Rapidler in den Zweikampf mit Dimitri Lavalee, verletzte sogar den Sturm-Akteur und sah folgerichtig die Rote Karte.