Typisierungs-Aktion unter Schülern in Güssing

Vor allem junge Spender sind dringend gesucht

Gespendet werden kann ab 17 Jahren. Das war der Grund, warum die beiden Schülerinnen Lara Kobald und Alina Wieser in ihrer Schule eine Typisierungsaktion organisieren. Wann? Am kommenden Samstag, 9. November. Wo? Von 11 bis 15 Uhr in der Aula der Ecole Güssing. Gesucht werden gesunde Personen im Alter von 17 bis 45 Jahren, die mindestens 50 Kilo wiegen. Die Typisierung geht schon lange ohne Pieks vonstatten. Mit einem einfachen Wangenabstrich kann man dazu beitragen, Leben zu retten. „Kommen Sie vorbei und machen Sie mit – jeder Beitrag zählt“, bitten die couragierten Schülerinnen