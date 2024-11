Nächstes Double-Double von Pöltl, nächste Pleite

Für die Toronto Raptors steht in der National Basketball Association (NBA) endgültig ein Fehlstart zu Buche. Jakob Pöltl und Kollegen erlitten am Freitag (Ortszeit) mit 125:131 gegen die Los Angeles Lakers im sechsten Saisonspiel die bereits fünfte Niederlage. Der Center aus Wien schrieb mit 19 Punkten und zwölf Rebounds zum dritten Mal in Folge doppelt zweistellig an. Hinzu kamen sechs Assists und drei Blocks in 35:06 Minuten auf dem Parkett.