Wachsenden Radikalismus an Schulen bekämpfen

Vor knapp zwei Wochen kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Aktionsplan im Kampf gegen den Radikalismus an. Im Fokus dieser „ganz großen Aufgabe“ stehen vor allem die Schulen. Um drohende Gefahren des radikalen Islams bereits im Keim zu ersticken, fordert die Landeschefin einmal mehr härtere Strafen für Eltern, die ihrer Mitwirkungspflicht an der Integration ihrer Kinder an Schulen nicht nachkommen.