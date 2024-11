„Unglaublich“ – aber keine lange Feier nach Coup

Ob die Hütteldorfer, die auf zahlreiche Stammkräfte verzichteten, den Zweitliga-Klub vielleicht unterschätzt haben? „Ja, ich glaube schon ein bisschen“, so der 19-jährige Verteidiger. Der vor allem seinem Coach, dem ehemaligen Austria-Helden Alexander Grünwald, einen Traum-Abend bescherte. „Er hat gesagt, in einem Spiel ist alles möglich. Wir sollen bis zur letzten Minute dran glauben“, gab es vom Stripfing-Trainer noch die Extramotivation für Radonjic und Co.