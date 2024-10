Netzentgelte steigen stark, Graz große Ausnahme

Und genau diese Netzentgelte werden 2025 deutlich steigen. Hintergrund: Die Betreiber müssen große Investitionen in die Netze tätigen, weil immer dezentraler Strom eingespeist wird, vor allem die Photovoltaik-Anlagen spielen eine gewaltige Rolle. Österreichweit rechnet die Regulierungsbehörde E-Control mit einem Plus von 23 Prozent, in der Steiermark (mit ihrer fordernden Topografie) sollen es gar 29 Prozent sein.