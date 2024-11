Auf den ruralen Spuren von Cowboy-Held Lucky Luke

In der Dokumentation gleicht der Autor die Realität mit Szenen aus dem Comic ab. Stimmt es, dass man die Ohren an Eisenbahnschienen legt und den Zug kommen hört? Haben die Indigenen wirklich Rauchzeichen gegeben? Kennt man in Louisiana den einst auch real existierenden Bass Reeves, der in den Comics als erster schwarzer Marshall auftaucht? „In erster Linie dachten wir, nichts würde im gegenwärtigen Amerika so sein, wie es in den Comics dargestellt wird“, erinnert sich Jul, „aber das Gegenteil war der Fall. Wenn du die Smartphones und Autos wegdenkst, leben viele Leute exakt so wie vor 150 Jahren. Die Religion, Waffen, Pferde, Ranches, Rodeos, Saloons und die Art, wie man verheiratet wird und mit den Nachbarn streitet – das unterscheidet sich kaum von früher. Das hat mich total fasziniert.“