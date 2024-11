„Sancta“- oder Oper, bis der Notarzt kommt?

Konzertmeisterin verlor in Wien das Bewusstsein

Einzig am zweiten Wiener Abend musste unterbrochen werden, weil die Konzertmeisterin das Bewusstsein verlor (die „Krone“ berichtete). Partout bei einer Selbstverletzungsszene, in der einer Performerin Haut in Anspielung auf die Seitenwunde Christi per Skalpell entfernt wird. Die Szene ist per Video groß zu sehen. Ob das der Grund für die Ohnmacht war, ist unklar. Laut Festwochen war es extrem heiß im Orchestergraben.