So will SP-Gemeinderat bald Bundespräsident werden

Er ist ein echtes Schwergewicht. Zumindest was seine Körpermasse angeht. Ob er politisch ein Solches wird, wird sich weisen. Zumindest hat sich SPÖ-Gemeinderat Jeremie Dikebo die Latte hoch gelegt. „Ich will Bundespräsident werden“, so der 21-Jährige. Warum er keine Beziehungstipps gibt, was die SPÖ seiner Meinung nach falsch macht, und warum er sich als Ausputzer beschreibt.