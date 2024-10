Neuer Klubobmann der Salzburger SPÖ steht fest

Max Maurer als Boxer mit der feinen Klinge

Schon am Mittwoch gab sich Maurer kämpferisch. „Als Hobbyboxer kann ich austeilen, aber auch einstecken“, so der Anifer. Generell wolle er aber mehr mit „der feinen Klinge“ ans Werk gehen. Eine wichtige Entscheidung hat er bereits am Mittwoch getroffen: „Ich werde den Parteivorsitz nicht übernehmen!“ Noch-Parteichef David Egger bleibt im Landtag als Abgeordneter.