Junge Volksmusik-Talente glänzen bei Wettbewerb

Es ist ein Jubiläum: Seit mittlerweile 50 Jahren findet alle zwei Jahre der Alpenländische Volksmusikwettbewerb in Innsbruck statt, wo die Crème de la Crème der österreichischen Volksmusik-Szene mit Hackbrett, Harfe, Steirischer & Co. auf der Bühne aufspielt. „Für Volksmusiker ist dieser hochkarätige Wettbewerb ein magischer Anziehungspunkt“, so Christian Brugger, Fachgruppenleiter der Musikschulen. „Trotz Zeiten künstlicher Intelligenz lebt die Musik weiter. Bei Volksmusik wird durchs Musizieren traditionelle und kulturelle Vielfalt vereint.“