Achtfacher Mordversuch: 30 Jahre Haft für Syrer

Es war hauptsächlich die Heimtücke, die schockierte. Mitten in der Nacht zündeten im März dieses Jahres zwei Syrer ihren Barbershop in Liezen (Steiermark) an, um dann die Versicherungssumme zu kassieren. Dass über dem Geschäft eine achtköpfige Familie schlief, war den beiden offenbar vollkommen egal.