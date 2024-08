Brand-Inferno in Innenstadt: Angeklagte leugnen

Zwei Syrer (19, 39) stehen heute vor dem Geschworenengericht in Leoben. Sie sollen laut Staatsanwalt Andreas Petritsch dafür gesorgt haben, dass im Frühjahr in der Liezener Innenstadt Großalarm herrschte. Damals ging ein Wohnhaus, in dem sich im Erdgeschoß unter anderem ein Barbershop, betrieben von den beiden Angeklagten, befunden hat, in Flammen auf und brannte lichterloh. Der Barbershop wurde von beiden Angeklagten nacheinander betrieben, beide wohnten zeitweise auch in diesem Gebäude. „Sie wussten daher auch, dass direkt neben dem Laden ein Stiegenaufgang zu den Wohnungen besteht“, sagt der Ankläger. Beide hätten sich in finanziellen Nöten befunden und sich daher gemeinsam dazu entschlossen, das Geschäft anzuzünden, um die Versicherungssumme zu kassieren. „Dafür gibt es sogar einen Zeugen, der hat ein dementsprechendes Gespräch gehört“, so Petritsch. Gemeinsam seien sie mit dem Pkw in der Nacht zum Tatort gefahren, der zum Tatzeitpunkt 18-Jährige schüttete Benzin aus und zündete das Lokal an.