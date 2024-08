Brandanschlag in Liezen: „Dachten, wir sterben“

„Ja, ich habe den Brand gelegt! Das war verrückt, jetzt bereue ich es.“ Nach etlichen Verhandlungsstunden rückte, wie berichtet, ein Syrer (19) am Dienstag vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Peter Wilhelm in Leoben endlich mit der Wahrheit heraus. Wie die Polizei ermittelt hatte, hatte er gemeinsam mit seinem Landsmann (39) im März ein verheerendes Feuer in der Liezener Innenstadt gelegt. Beide litten unter Geldnot und wollten das Geld der Versicherung in die eigene Tasche stecken.