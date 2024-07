Nach Großbrand in Liezen: Zwei Männer vor Gericht

Mit einem Hammer schlugen sich voller Verzweiflung Anfang März in der Liezener Ausseer Straße (Steiermark) acht Menschen von ihrer Wohnung durch die Wand in die Nachbarwohnung, um sich vor dem sicheren Feuertod zu retten. Zwei Syrer (18, 39) sollen den Brand gelegt haben und stehen demnächst vor dem Strafrichter in Leoben.