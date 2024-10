Klingenkunst: Steirer schmieden sich ihren Traum

Als „Riegersburger Burgschmied“ verschaffte er sich in der Südoststeiermark einen Namen. Zehn Jahre später wagte er dann mit drei Freunden den nächsten großen Schritt: Auf einem Bauernhof in Rittschein bei Fürstenfeld wollen sie seither mit ihrer neuen Marke Kalderum Klingenkunst „das Feuer weitergeben, anstatt die Asche zu bewahren“. Greifbar wird dieses Feuer in Form von Äxten, Pfannen, Koch- oder Jagdmessern.