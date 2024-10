Sami Sheen verführt im Halloween-Engelskostüm

Neue Brüste für OnlyFans

Die 20-Jährige, die normalerweise noch mehr Haut auf der Erotikplattform OnlyFans zeigt, hatte sich im November 2023 Brustimplantate einsetzen lassen. In einem Interview im Magazin „Bustle” verriet Sami, dass sie schon als Mädchen ihrer Mutter nacheifern wollte: „Ich war 10 und konnte es kaum abwarten, eines Tages so große Brüste zu haben wie meine Mama. Ich habe mir damals schon Socken und Zeugs in den BH gestopft.“