Rapid hadert: „So weit sind wir noch nicht“

Die Aussagen von Rapid nach dem 1:1 beim GAK zielten auf eines ab: Vorne sind die Wiener zu harmlos – 15 Tore in elf Ligapartien! Dabei haben die Grünen – an sich positiv – die meisten Großchancen aller Klubs. Aber seit dem 3:2 gegen Salzburg am 1. September, also vor fast zwei Monaten, erzielte man in acht Liga- und Europacup-Duellen nie mehr als zwei Treffer, kassierte dabei aber auch sechsmal einen.