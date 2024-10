Moped-Lenker rammte Passant „mit Absicht“

Mehr als 100 Straftaten verübt

Mit Absicht, wie all dies aus der Anklageschrift hervorgeht. Der Vorfall hatte sich am 5. Juni zugetragen. Laut Opfer-Anwalt Stefan Rieder hat der couragierte Salzburger nach wie vor, mit komplizierten Knochenbrüchen als Folge des Vorfalls zu kämpfen. Und der Lenker? Der wird sich mit vier weiteren Jugendlichen bald vor dem Strafgericht verantworten müssen: Neben dem Vorwurf der absichtlich schweren Körperverletzung werden den fünf Kleinkriminellen zwischen 16 und 19 Jahren etliche weitere Straftaten angelastet – mehr als 100 Fakten sind in der 64-seitigen Anklageschrift aufgelistet. Der Großteil der Straftaten betrifft Einbrüche in unversperrte Autos. „Aus Langeweile“ zog die Jugendbande in unterschiedlicher Besatzung nachts herum, auf der Suche nach Autos.