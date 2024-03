74 Straftaten und über 40.000 Euro Beute

Auch auf E-Scooter abgesehen

Meist über eingeschlagene Fenster stiegen sie in die Buffets und Kioske der Bäder ein, stahlen vor allem Bargeld. Und in manchen Fällen richteten die Jung-Kriminellen erheblichen Schaden an, wie beispielsweise im Salzburger „Lepi“. Aber auch Trafiken, Restaurants, Modeshops und ein Imkerstand waren Tatorte. Zudem sollen die Jung-Kriminellen etliche E-Scooter aufgeknackt haben. Auch in Autos brachen sie ein – so manches Fahrzeug borgten sie für Spritztouren aus.