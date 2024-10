14-Jährige starb an Überdosis: Bewährungsstrafe

Kleine Menge Cannabis übergeben

Angeklagt ist der junge Flüchtling wegen Überlassens von Suchtgift an die Minderjährige – aber bereits ein paar Tage vor dem schrecklichen Vorfall. Die 14-Jährige habe den Afghanen am Donaukanal angesprochen, ob er Cannabis dabeihabe. Sie gingen in seine Wohnung in Wien-Simmering, dort gab er ihr die Drogen. In der Nacht auf 4. März trafen sie sich dort wieder.