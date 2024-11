Schmerzen? Bei Spaziergang Beschwerden erkennen

Ergebnisse werden am Welt-Kongress publiziert

Fink hat bereits seine Doktorarbeit zu diesem Thema verfasst: „Die Methodik dazu habe ich in meiner Doktorarbeit entwickelt, der Zusammenhang zu den Rückenbeschwerden kam erst später dazu.“ Er und seine Kollegen Michael Suppanz und Peter Schubert bieten den „FHysioCheck“ bereits als Dienstleistung an: „Unsere Dienstleistung ist inzwischen auch im Gesundheitshunderter der SVS drin. Für Nicht-Selbstständige können wir das auch für Firmen anbieten, da wir komplett mobil sind.“ Die Ergebnisse der noch bis Jänner 2025 laufenden Studie werden auch publiziert: „Auch am Welt-Physio-Kongress!“