Herr Richter und seine zahlreichen Kunstwerke

Nötscher Kreis trifft auf die Moderne

In der Villa for forest in Klagenfurt zeigt der Rosentaler, der seine Werke an den Nötscher Kreis anlehnt, zahlreiche Kärntner in Porträt. „Aber es sind keine klassischen Porträts, sondern sie werden allesamt mit einem modernen Touch versehen. Denn wer rechnet damit, dass jemand im Gesicht einen gelben oder violetten Strich hat?“, erzählt Kogelnig im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.