Alkolenker rief bei Polizei-Kontrolle den Notruf

Sperrlinie überfahren

Dieselbe Polizeistreife war schon davor erfolgreich. Noch am Samstag hatten die Beamten ebenfalls an der Salzburger Straße einen Autofahrer entdeckt, der eine Sperrlinie bei einer Tankstelle überfahren hatte und dann in sehr auffälliger Manier in Richtung Osten davon fuhr.