Fast 100 Anzeigen bei Lkw-Kontrollen auf Autobahn

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich führten am Nationalfeiertag von 7.30 Uhr bis 15 Uhr am Verkehrskontrollplatz Kematen am Innbach auf der A8 Innkreisautobahn Kontrollen durch. Dabei ging es um die Einhaltung des Feiertagfahrverbotes für Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen.