66 EU-Parlamentarier fordern Zeitumstellungsstopp

Mit Oktober beginnt die Normalzeit

In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober erfolgt heuer die alljährliche Umstellung der Uhren auf Winterzeit. Dies bedeutet, dass wir am Sonntag eine Stunde länger schlafen können. Mit dem Oktober beginnt die Normalzeit, bei der die Uhren von drei Uhr auf zwei Uhr zurückgestellt werden und somit die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) in Kraft tritt. Diese Zeitspanne dauert fünf Monate, von Ende Oktober bis Ende März. In den restlichen sieben Monaten gilt die Sommerzeit, auch als Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) bekannt.