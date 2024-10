Bürgermeister nimmt als Wirt Zapfhahn in die Hand

Szene in Mistelbach ohne dieses Highlight – undenkbar . . .

Und nun kam überschäumende Freunde: Denn Bürgermeister Erich Stubenvoll und Stadtrat Michael Schamann, ein Absolvent der Tourismusschule Retz, haben mit finanzieller Unterstützung weiterer Unternehmer nach langen Planungen und Verhandlungen eine GmbH gegründet: Der Betrieb soll sich ganz an dem in der Bezirksmetropole legendärem Lokal orientieren – mit Künstler-Auftritten, welche den einzigartigen Flair des Standorts im Stadtzentrum so schätzten.