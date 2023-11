Schnitzel versus Kebap: Kampf um Hausmannskost

Vor 20 Jahren gab es in Niederösterreich um gut ein Viertel mehr klassische Wirtshäuser. Heute prägt fremdländische Küche das Bild. Warum es kriselt und was alles auf dem Spiel steht, erklärt Gastronomiesprecher Mario Pulker. Es gibt auch Lichtblicke: In Krems eröffnete ein Lokal, das auf Hausmannskost setzt.