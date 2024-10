Raub verhindert: Couragierte Zeugin gesucht

Courage gefragt

Um die Zivilcourage und die Wichtigkeit dieses Themas in der Gesellschaft zu stärken, zeichnen Polizei und das KSÖ (Kompetenzzentrum Sicheres Österreich) in der Steiermark übrigens jährlich couragierte Zivilpersonen für ihr beherztes Einschreiten im Dienste der Gemeinschaft aus. Heuer findet diese Verleihung des sogenannten „COURAGE-Awards 2024“ am 21. November in der Raiffeisen-Landesbank in Raaba-Grambach statt.