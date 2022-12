Ein großes Danke an die couragierten Mut-Steirer!

Junge randalierer gestellt Die Zerstörungswut erfasste Mitte Juli fünf Jugendliche in Graz. Im Stadtpark warfen sie Bierflaschen in die Luft und trafen dabei einen Lokalgast an der Schulter. Klaus Meßner machte sich mit einem Freund des Opfers auf die Suche, traf auf die Halbwüchsigen, die gerade einen Mistkübel umgetreten hatten, und suchte mit ihnen das Gespräch. Zuvor war bereits die Polizei informiert worden. Es stellte sich heraus, dass sie auch noch 22 Laternen, eine Straßenbeschilderung und ein Denkmal beschädigt hatten.

(Bild: Christian Jauschowetz)