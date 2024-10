Sinner „weiß, wer mein Freund ist – und wer nicht“

„Der schlimmste Moment war, als die ganze Geschichte an die Öffentlichkeit gelangte“, erinnert sich der Weltranglisten-Erste. Noch dazu, weil er kurz vor den US Open in New York passierte. „Als ich zum Training kam, waren alle Augen auf mich gerichtet, es war sehr hart. Ich habe mir so viele Fragen gestellt, es war schwierig, sich auf ein Grand-Slam-Turnier vorzubereiten.“