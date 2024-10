„Prinz“ Alonso feiert Jubiläum, Berger schwärmt

Alonso-Mania in Oviedo

In seiner Heimatstadt Oviedo gab es damals an jeder Straßenecke Souvenirs des Formel-1-Superstars. Der prächtigen Kathedrale San Salvador hatte Alonso den Rang als größte Attraktion der Stadt abgelaufen. „Niemand interessierte sich in Spanien für unsere Region – aber jetzt sind wir wieder wer“, war damals in einer Lokalzeitung zu lesen.