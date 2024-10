Großbaustelle an der „Hohen Brücke“ in Wolfurt

Im Wolfurter Betriebsgebiet „Hohe Brücke“ wird derzeit fleißig gebaut. Bereits fertiggestellt ist ein Kreisverkehr auf der L41, der das Aus- und Einfahren in Richtung Bahnhof oder in Richtung der Firma Meusburger erleichtert. Wer von der Firma Doppelmayr auf die L41 abbiegen will, ist ebenfalls nicht mehr auf die Gnade der bevorrangten Verkehrsteilnehmer angewiesen, da an der Kreuzung eine Ampel installiert wurde. „Damit der Verkehr besser fließt, wurde zudem die Lkw-Wartespur entlang der L190 Richtung Kreisverkehr Dornbirn Nord verlängert“, erklärt Straßenbaulandesrat Marco Tittler.