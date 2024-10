Mehr als 750 mit Lungenentzündung im Spital

„Aktuell befinden sich wieder mehr Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Spital. Wir gehen davon aus, dass der Anteil von spitalspflichtigen Erkrankungen in den nächsten Wochen noch weiter zunehmen wird“, so der Mediziner in einer Aussendung des Karl Landsteiner Instituts (KLI) für Lungenforschung in Wien.