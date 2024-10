Designer-Kleidung mit Corona-Förderungen gezahlt

Elf skurrile Vereine gegründet

Vorgeworfen wird dem Ex-Ehepaar, ihrer Tochter und dessen Mann, elf Sport- und Kulturvereine gegründet zu haben – ein Name absurder als der nächste. Die gab es aber eben nur am Papier. Für diese hätten sie dann während der Corona-Pandemie in 56 Fällen Förderungen beantragt und auch erhalten – stolze 320.000 Euro landeten von 2020 bis 2022 unrechtmäßig auf Privatkonten.