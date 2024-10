Mit Panne liegen geblieben, von Lkw gerammt

Wegen eines technischen Defektes mussten zwei Rumänen (53 und 57 Jahre) am Abend ihren Kastenwagen in Weibern am Pannenstreifen der A8 Innkreisautobahn Richtung Wels abstellen. Dort warteten die beiden Rumänen im Wagen auf den Abschleppdienst. Der Kleintransporter befand sich äußerst rechts am Pannenstreifen und war durch die Warnblinkanlage und ein Pannendreieck abgesichert.