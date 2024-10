Suche nach Millionen für das Innsbrucker Budget

Schuldenstand könnte weiter anwachsen

Erzielte Guthaben in einigen Bereichen sowie aufgelöste Rücklagen wie die seit 30 Jahren unangetastete Erneuerungsrücklage sind also bereits eingepreist – und trotzdem reichen die Summen offenbar bei weitem nicht aus, um alle Begehrlichkeiten zu decken. Von einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 40 Millionen Euro für 2025 ist die Rede. Damit würde der Schuldenstand Innsbrucks wieder auf knapp 200 Millionen Euro anwachsen, fast so viel wie zu Zeiten der Patscherkofelbahn neu. Der größte Teil des Schuldenbergs resultiert aber immer noch aus dem Bau der Regionalbahn. Die Koalition will voraussichtlich Anfang November erste Budgetzahlen präsentieren.