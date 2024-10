Feuer in Berufsschule 1: Lehrer und Schüler flohen

Normalerweise ist ein Lockenstab das heißeste in der Berufsschule 1 in LInz. Dort werden die Friseure, Fußpfleger, Masseure, Fitnessbetreuer und Kosmetiker ausgebildet. Am Mittwoch, um 10.41 Uhr, heulten aber die Sirenen, denn in einem Betriebsraum hatte Paraffin Feuer gefangen. Lehrer und Schüler mussten flüchten.